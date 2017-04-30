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В базу данных украинского сайта «Миротворец» попал Дима Билан

Политика

За выступления в Крыму

Киев, 30 апреля 2017, 00:33 — REGNUM  В базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» внесен еще один российский певец. На этот раз — Дима Билан. Об этом свидетельствует обновленная база сайта.

Отмечается, что Дима Билан был внесен в список в связи со своей деятельностью в Крыму. На сайте опубликованы фотографии и видеозаписи с выступлений певца на полуострове в 2016 году.

В Киеве, где по-прежнему продолжают считать Крым украинским, несмотря на референдум 2014 года, по результатам которого полуостров вошел в состав России, информация о Билане на сайте приводятся с формулировкой за «незаконное пересечение государственной границы Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в базу скандального украинского сайта «Миротворец» были внесены сведения о российской певице Юлии Самойловой, которая в 2017 году должна была представлять РФ на «Евровидение» в Киеве. Позднее СБУ запретила Самойловой въезд на территорию Украины из-за выступлений в Крыму. В результате российская певица не будет выступать на международном песенном конкурсе.

Днем ранее, 28 апреля, в базу «Миротворца» также были внесены Диана Гурцкая и Юрий Лоза. Также за выступления в Крыму. В сообщении на сайте отмечалось, что Гурцкая и Лоза оправдывали «российскую агрессию».

В ответ на это Юрий Лоза заявил, что люди, создающие «образ врага», не должны называть себя «творцами мира». Певец так же выразил недоумение по поводу обвинения его в «разжигании межнациональной розни».

Помимо этих артистов, в список внесены также Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша и даже всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

Читайте ранее в этом сюжете: Диана Гурцкая и Юрий Лоза оказались в базе данных сайта «Миротворец»

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