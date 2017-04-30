Владимир Добрынин, , 00:20 — REGNUM

Нынешние выходные в Венесуэле обещают быть бурными, что, впрочем, для последних четырех недель общественной жизни страны — совсем не новость. Ситуация, на взгляд сторонних аналитиков выглядит, как диалог пессимиста с оптимистом, когда первый в расстроенных чувствах сообщает: «Ну, все! Хуже уже быть не может!», а второй радостно ему отвечает: «Может! Может!!»

Струна напряженности отношений между правительством и оппозицией с каждым днем натягивается все сильнее, политологи ежедневно предупреждают о возможности социального взрыва, имеющего высокие шансы мгновенно превратиться, как минимум, в государственный переворот, а как максимум, в гражданскую войну.

Напряжение нарастает, но струна не лопается: каждая из сторон, несмотря на произносимые воинственные лозунги и предложения противнику сдаться на милость победителя, все же не стремится переступить грань, за которой начинаются необратимые последствия и подталкивает оппонента сделать этот неверный шаг первым. Чтобы затем повесить на него всех собак за возникшие последствия.

Эскалация конфликта напоминает, как писали классики, «рукопись композитора Ференца Листа, где на первой странице указано играть «быстро», на второй — «очень быстро», на третьей — «гораздо быстрее», на четвертой — «быстро, как только возможно», и все-таки на пятой — «еще быстрее».

Подведя в пятницу промежуточные итоги текущего противостояния, и опубликовав их в подконтрольных СМИ (29 погибших, 1607 арестованных только в апреле), оппозиция потребовала разрешить ей организовать в субботу (29 апреля) мирное шествие по улицам Каракаса. Власти ответили твердым «нет» и дело тут не в том, что «Мадуро боится народного гнева». А в том, что, во-первых, он, президент страны, «отвечает за ее спокойствие и безопасность каждого отдельно взятого гражданина». А во-вторых, после того, как уже зафиксированы случаи вмешательства в процесс «неизвестно чьей стороне принадлежащих снайперов», никто не поручится за то, что в Каракасе события не будут развиваться события по киевскому сценарию трехлетней давности.

Одно дело — применение полицейскими табельного оружия в эсктраординарной ситуации, предусмотренной законом, и совсем другое — прицельная стрельба по мирно шествующим, но разогретым собственными лозунгами (и не только ими) манифестантам и хранящим предписанное должностными инструкциями спокойствие и сдержанным (пока не поступила иная команда) силовикам.

Президент имеет право, в силу обладания соответствующими полномочиями, ввести в стране военное положение, взяв таким образом ситуацию в ежовые рукавицы. В том положении, в каком Венесуэла находится в данный момент, это едва ли не единственный выход уберечь страну от гражданской войны. В которую вряд ли упустят возможность вмешаться другие государства, не особо скрывающие а) свой интерес поучаствовать в процессе дележа природных богатств Венесуэлы и б) желание впоследствии легализовать процесс ее ограбления при помощи нового, контролируемого извне, правительства.

Вот только воспользоваться этим инструментом Николасу Мадуро, по крайней мере, сейчас, не удастся. Военные в данный момент демонстрируют подчеркнутую отстраненность от происходящего в стране и гарантий в том, что вооруженные силы подчинятся своему Верховному главнокомандующему ни у кого, включая самого президента, нет.

Да, Мадуро — последователь Уго Чавеса, основателя Революционного боливарского движения, старающийся не отступить ни на шаг от идей покойного главы Венесуэлы, за которым армия была готова в огонь и в воду. Эта ее готовность объяснялась не столько пониманием социалистических идей, за реализацию которых боролся экс-президент, сколько тем, что Чавес сам был офицером, то есть для военных — своим. Для одних командиром, для других — просто братом по оружию.

Николас Мадуро военной карьеры не делал, офицером не был. Участие вместе с Чавесом в организации последним политического «Движения за V Республику» добавляет ему веса в глазах его гражданских сторонников, но никак не военных.

Еще одним усиливающим положение Мадуро на вершине власти фактором является супруга президента Силия Флорес. Именно она была тем самым адвокатом, который вытащил в 1994 году из тюрьмы Чавеса, осужденного за неудавшуюся попытку госпереворота в 1992 г. Правда, Мадуро и Флорес официальный брак заключили только в 2013, но заслуг Силии в освобождении Уго это нисколько не умаляет, а Мадуро очков, как стойкому и несгибаемому чависту, добавляет.

Сегодня в вооруженных силах Венесуэлы — 165 000 солдат и офицеров. Сила, вполне достаточная для того, чтобы обеспечить победу тому, кому удастся перетянуть ее на свою сторону. Поэтому, прекрасно понимая, что напоминания о многолетней дружбе с покойным президентом для получения поддержки от влиятельных военных ему будет недостаточно, Николас Мадуро наградил и продолжает награждать их щедрыми отступными: в настоящий момент, по сведениям испанского издания La Razón, отставные генералы и полковники занимают посты в 11 из 32 министерств государства. Они также возглавляют главную нефтяную компанию и телевизионную сеть, сидят в руководящих креслах ведущих банков, крупнейших предприятий, производящих транспортные средства, строительных компаниях. Мадуро, увольняя генералов, лояльных Чавесу, но не рвавшихся подчиняться нынешнему президенту, просто купил их благосклонность, рассадив по хлебным местам. Но гарантия ли это того, что в случае восстания они будут на его стороне? Не кажется ли более вероятным то, что они окажутся засланными казачками во все сферы венесуэльской жизни и работающими как раз против нынешнего главы Венесуэлы?

Трое офицеров венесуэльской армии, бежавших на днях в Колумбию, пишет упомянутая выше испанская газета, «утверждают, что президент Венесуэлы уже отдал приказ об аресте минимум 60 высокопоставленных чинов вооруженных сил. Все держится сейчас на трех китах: Верховном Суде, Национальном Совете по выборам (избирком) и армии. Лейтенант Хосе Алехандро Мендес Санчес, один из венесуэльских дезертиров уверен, что в стране возможен военный мятеж».

Оппозиция понимает, что ей следует поторопиться: если сведения дезертиров верны, чистка армейских рядов, затеянная Мадуро, завершится очень скоро и «введение военного положения с целью предотвращения военного переворота» станет даже не объективной реальностью, а реализацией объективной потребности. После чего отыграть назад оппозиционерам уже не получится даже если случится чудо и деятельность политических организаций будет разрешена: в минувшую пятницу Верховный Суд, как сообщает венесуэльское издание El Nacional, принял решение о перерегистрации политических партий.

«Понятно, что такая постановка вопроса — в пользу партий официалистов, то есть поддерживающих режим Мадуро, — отмечает корреспондент газеты Габриэла Моралес. — Кроме того, это даст возможность еще оттянуть дату новых президентских выборов».

Решение Верховного Суда, по мнению аналитиков, может «еще сильнее подогреть и без того горячие головы лидеров оппозиции и подтолкнуть их на крайние меры».

Прозвучавшее 26 апреля из уст Николаса Мадуро заявление о выходе Венесуэлы из Организации Американских Государств играет роль катализатора для обеих сторон: последователи президента убеждаются в беспокойстве своего лидера о народном благе и предотвращении им «интервенций со стороны иностранных капиталистов»; противники Мадуро должны почувствовать, что «осторожно, двери закрываются» и возможности получения поддержки извне вот-вот исчезнут полностью.