Опрос: В политике Молдавии доминируют Додон и Санду, но правит Плахотнюк

Кишинёв, , 22:07 — REGNUM Лишь две партии преодолели бы проходной порог в случае проведения в ближайшее воскресенье в Молдавии выборов в парламент. Об этом свидетельствуют данные традиционного опроса «Барометр общественного мнения», проведенного по заказу кишиневского Института публичной политики, передает корреспондент ИА REGNUM.

За Партию социалистов, которую до избрания президентом возглавлял Игорь Додон, готовы проголосовать 33,6% из общего числа респондентов или 43,6% из числа определившихся со своим выборов. За партию «Действие и солидарность», возглавляемую экс-министром просвещения Майей Санду, отдали бы свои голоса 24,8% из общего числа участников опроса или 32,2% из числа определившихся.

На грани прохождения в парламент оказалась бы платформа «Достоинство и правда» (DA), за которую готовы проголосовать 5,9% из числа определившихся респондентов при избирательном пороге в 6%. Далее следуют ныне правящая Демпартия (4,9%), Партия коммунистов (4,3%), «Наша партия» (4,1%), Народно-европейская партия (1,7%) и Либеральная партия (1%).

В рейтинге доверия политикам также с большим отрывом лидируют Додон и Санду. Президенту доверяют 32% опрошенных, экс-министру просвещения — 17%. Далее с большим отставанием следуют лидер платформы DA Андрей Нэстасе (3,2%), премьер-министр Павел Филип (2,2%), лидер «Нашей партии» Ренато Усатый (1,5%), лидер коммунистов Владимир Воронин (1,3%). Лидеру правящей Демпартии и фактически единоличному руководителю страны Владимиру Плахотнюку доверяют 0,9% граждан.

Антирейтинг Плахотнюка составляет 88%. Больше лишь у экс-лидера Демпартии Мариана Лупу (90%), а также лидера либералов Михая Гимпу и экс-президента Николая Тимофти (по 92%).

Опрос проводился компанией Magenta Consulting по заказу Института общественных политик с 23 марта по 17 апреля. В нем приняли участие 1101 респондент из 80 населенных пунктов страны.