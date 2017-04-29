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Станет ли Макрон французским Обамой

Политика

В его избирательном штабе работают политтехнологи экс-президента США

Эммануэль Макрон
© ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Борис Блохин, 29 апреля 2017, 22:07 — REGNUM  

Президентская гонка во Франции в чём-то напоминает события 2008 года в США. Американцы тогда тоже жаждали перемен. Вспомним недавнюю историю: финансовый кризис охватил страну, разорялись люди и компании. Резко выросла безработица, наступила всеобщая апатия. Уныние царило и в Белом доме. Джордж Буш-младший, который восемь лет своего президентства неутомимо боролся с «мировым злом» в лице Саддама Хусейна, Усамы бин Ладена и прочими талибами, проглядел начало рецессии. Лопнувший ипотечный пузырь обвалил не только мировые биржи, но и рейтинги президента Буша, довершили дело нерадостные новости из Ирака и Афганистана. Неудивительно, что американцы, которые связывали неудачи во внешней и внутренней политике с действиями вашингтонской элиты, нуждались в новых лицах, новых лидерах.

И такой человек появился. Сенатор от штата Иллинойс, афроамериканец Барак Обама пообещал изменить страну. На фоне косноязычного и простоватого республиканца Буша, молодой демократ Обама казался храбрым и романтичным рыцарем, который пришёл спасать мир. Блестящий оратор, талантливый полемист, сенатор-демократ за короткое время сумел очаровать избирателей и был избран новым президентом США. Погружённые в глубокую рецессию, американцы ждали от свежеизбранного главы Белого дома чуда. Надежды были столь высоки, что новый лидер Запада авансом получил Нобелевскую премию мира. Что было дальше — известно всем: за восемь лет чуда не случилось, надежды растаяли. Сплошные неудачи во внешней и внутренней политике. Дошло до того, что Обаму стали называть самым слабым президентом в истории страны.

Сегодня во Франции появился свой Барак Обама — без пяти минут новый президент пятой республики Эммануэль Макрон. Впереди ещё второй тур, но уже сейчас понятно, что лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен вряд ли выберут — она достигла своего потолка. А консолидация политической элиты вокруг Макрона почти наверняка гарантирует ему пропуск в Елисейский дворец. Параллелей с экс-президентом США трудно не заметить. Макрон — свежее лицо в большой политике. Он молод — ему всего лишь 39-ть лет. Обещает стране скорые перемены. Макрон — талантливый оратор, который любит выступать и умеет убеждать. Любопытно, что в избирательном штабе молодого лидера работают бывшие политтехнологи Обамы. Дальше — отличия. Обама — безусловно, человек убеждений. Он — либерал до мозга костей.

Макрон же позиционирует себя «центристом». И здесь ключевое слово — позиционирует. В условиях кризиса политической системы Франции, когда избиратели перестали доверять и правым и левым, Макрон выбрал беспроигрышную тактику. Он просто объединил в своей программе некоторые идеи республиканцев и социалистов, консерваторов и либералов. Кандидат пообещал французам освободить экономику от излишней опеки государства, при этом увеличить социальную поддержку населения. Послал сигнал и своим европейским коллегам — заявил о верности курсу на дальнейшую глобализацию, а также о безоговорочной поддержке Евросоюза. Главное достоинство Макрона — умение всё просчитывать.

Свою карьеру будущий политик начал в банковском бизнесе. Там он добился громадных успехов. Макрон зарабатывал на сделках миллионы евро. Коллеги прозвали его «финансовый Моцарт». Потом, вдруг, успешный банкир решил податься в политику — вступил в Социалистическую партию, успел поработать министром экономики у Франсуа Олланда. Когда стало ясно, что рейтинг действующего президента приближается к нулю, а Соцпартию поразил затяжной, если не фатальный кризис, Макрон покинул свой пост и ушёл из партии. Наконец, всего год назад, на скорую руку, сверстал под себя новое движение, которое назвал «Вперед!» и обозначил как центристское. Молодой политик призвал к переменам, открестился от своего бывшего патрона и заявил, что не имеет ничего общего с политическим истеблишментом Франции. Поговаривают, что на самом-то деле «Вперед!» было создано представителями леволиберальной элиты в союзе с крупными корпорациями как замена обанкротившимся социалистам.

Не зря Олланд открыто призвал голосовать за Макрона во втором туре. Скорость, с которой была «раскручена» новая политическая организация, лишь усилила подозрения: без серьёзной финансовой подпитки и поддержки влиятельных сил не обошлось. Непрекращающиеся теракты, миграционный кризис, стагнация в экономике и неспособность власти решать все эти проблемы привели к невиданному за всю историю Пятой республики кризису доверия политической системе страны. Разочарование французов было столь велико, что они готовы были отдать голоса за представителей самых крайних взглядов, как справа, так и слева. Политическая элита осознала нависшую угрозу и сделала правильные выводы. Чтобы не допустить прихода к власти местного Дональда Трампа — Марин Ле Пен (она, кстати, всегда восхищалась новым американским президентом), должен был возникнуть политик нового типа — молодой, амбициозный, харизматичный, умеющий красиво соблазнять и убеждать, желательно из своих рядов.

Эммануэль Макрон — соответствует всем этим критериям. Он быстро вышел в лидеры гонки. Провёл довольно агрессивную, популистскую предвыборную кампанию — раздавал обещания направо и налево и сумел понравиться избирателям. Единственное препятствие перед Елисейским дворцом — второй тур. Но этот бастион скорее всего будет взят. Самое интересное начнётся дальше. Во Франции стать президентом — это полдела. Для того чтобы начать «менять страну», глава государства должен иметь на своей стороне парламент — Национальное собрание. Без поддержки депутатов президент — «хромая утка» на весь свой срок. Парламентские выборы во Франции состоятся уже в июне. Чтобы не превратиться в беспомощного президента, Эммануэль Макрон обязан на них победить. Задача почти невыполнимая: его движение «Вперед» уже в дебюте должно получить большинство мест. Именно от результатов июньского голосования зависит то, кем станет Макрон в итоге — успешным реформатором, который, как и обещал, изменит страну, или же ещё одним пустым демагогом, который не оправдал надежд.

regnum author Борис Блохин
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