Генерал КСИР: Иран поможет Ираку победить ИГИЛ

Багдад, , 21:55 — REGNUM Новый посол Исламской Республики Иран в Ираке Ирадж Масджеди, ранее служивший старшим советником командира элитного спецподразделения КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, приступил к выполнению своей миссии в Багдаде.

Первое интервью в новой должности Масджеди дал агентству Tasnim News. Журналистов интересовали перспективы отношений между Тегераном и Багдадом и вопросы обеспечения безопасности в регионе.

«В прошлом между Ираном и Ираком были очень хорошие и дружеские отношения. Дай Бог, чтобы нам удалось в ближайшем будущем укрепить связи в экономике, политике, культуре, социальной и военной сфере. В этом заинтересован и Иран, и Ирак. С оптимизмом смотрю на перспективы развития двусторонних отношений», — отметил посол.

Особое внимание генерал обратил на необходимость вести войну против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Иран помогает народу, правительству, армии и шиитскому населению Ирака в войне против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и исламистов. Мы продолжим поддерживать благородный иракский народ в этой войне», — заверил Масджеди.

По словам иранского дипломата, главными проблемами современного Ирака являются военная сфера и безопасность. Масджеди выразил уверенность в том, что в скором времени над террористами будет одержана окончательная победа и «иракский народ вернется к мирной жизни и восстановлению разрушенной страны».

Ирадж Масджеди в качестве посла прибыл в Багдад 20 апреля. Он сменил Хасана Данайфара, проработавшего в Ираке шесть лет. Генерал хорошо знаком с местными реалиями ещё со времен ирано-иракской войны (1980−1988 гг.).