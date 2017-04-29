Суббота, 29 Апреля 2017 года
22:39:43 МСК

Черногория в НАТО и новая геополитическая действительность на Балканах

Политика

Урок для Москвы и Белграда последует скоро

Черногория
Черногория

Джордже Вукадинович, 29 апреля 2017, 21:37 — REGNUM  

В пятницу, 28 апреля, в городе Цетинье, члены парламента Черногории приняли Протокол о членстве в Североатлантическом альянсе. Просербская и прорусская оппозиция, объединенная вокруг Демократического фронта, готовится к протестам. А сейчас, в то время, как я пишу этот текст, Митрополит черногорско-приморский Амфилохий в том же Цетинье служит панихиду по жертвам бомбардировки Сербии и Черногории со стороны НАТО.

Почему решение о членстве принято в Парламенте, а не посредством референдума? Ответ на этот вопрос очень прост, и все в Черногории и регионе знают его: потому что, вопреки интенсивной про-НАТО пропаганде, которую режим Мило Джукановича проводит уже более десяти лет, то есть, с момента провозглашения независимости от Сербии, в Черногории до сих пор нет большинства, которое на референдуме приняло бы такое решение. Несмотря на то, что за членство в НАТО безоговорочно выступают практически все представители албанского, мусульманского («боснякского») и хорватского меньшинств, и что комбинацией давления и шантажа режиму удается добиться небольшого большинства на выборах, поддержка членства в НАТО среди населения не превышает 40 процентов. Это все, наверное, понятно и в Брюсселе, и в Вашингтоне, но по всей видимости, им это не мешает. Это еще раз доказывает, что демократические принципы и ценности отходят на второй план, когда речь идет о геополитических интересах.

О характере черногорского режима уже многое сказано. Однако то, что удивляет и путает многих наблюдателей, в частности патриотические и прорусские круги в Белграде — это удивление и путаница проявленная российской дипломатией по поводу этого (не)ожиданного поворота режима Мило Джукановича — который не являлся сюрпризом ни для кого, кроме определенных российских дипломатических кругов, которые, по причине наивности или, может, интересов, позволили, чтобы эмиссары Джукановича обманули их красноречием и заявлениями о «вечной черногорско-русской дружбе».

Особый аспект всей этой истории — это Сербия и поведение нынешней власти в Белграде, которая ведет себя как будто события в Подгорице ее не касаются и происходят где-то в Центральной Африке, а не в самом близком географическом, политическом, религиозном и этническом окружении. А к вопросу черногорского вступления в НАТО Белград относится наполовину незаинтересованно и наполовину с одобрением. Примером этому служит недавнее заявление министра обороны Сербии Зорана Джорджевича, который сказал, что «Сербия уважает решение власти Черногории о вступлении в НАТО, но Белград будет придерживаться политики военного нейтралитета» (заявление агентству «Спутник», 26 апреля 2017).

— Что касается наших отношений с Черногорией, у нас с ними хорошие отношения, мы уважаем их выбор в интересах их народа — заявил Джорджевич во время Московской конференции по международной безопасности. А, наверное, чтобы смягчить горький привкус, которые данные слова могли вызвать у его русских коллег, министр добавил, что «Сербия проводит независимую политику и останется военно-нейтральным государством».

Сергей Шойгу, конечно, прав, когда утверждает, что «военный потенциал Черногории равен нулю», и в этом смысле ее вступление в НАТО конечно не повлияет на военные способности Альянса. По этому поводу никто не спорит. Однако, к сожалению, он так же был прав и когда на Московской конференции по безопасности заявил, что «географическое положение Черногории способствует усилению контроля НАТО над Балканами». Но, именно по этой причине леность и отступление России, а также пассивность и двоякое отношение Белграда к данному вопросу не помогли ни Подгорице, ни Белграду, ни Москве, а тем более стабильности на Балканах. И в этом мы, я боюсь, убедимся в очень скором будущем.

Джордже Вукадинович — депутат Парламента Сербии и главный редактор «Новой сербской политической мысли»

regnum author Джордже Вукадинович
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вступление Черногории в НАТО
Главное сегодня
NB!
29.04.17
Борис БлохинСтанет ли Макрон французским Обамой
МоскваРоссия Выборы президента Франции Политика
NB!
29.04.17
Андрей ПронинОлимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА Фоторепортаж
Санкт-ПетербургРоссия Хоккей Спорт
NB!
29.04.17
Джордже ВукадиновичЧерногория в НАТО и новая геополитическая действительность на Балканах
БелградСербия Вступление Черногории в НАТО Политика
NB!
29.04.17
«Лас-Пальмас» потерпел позорное поражение от «Атлетико» — 0:5
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
29.04.17
Новый подсчёт жертв войны ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
29.04.17
«Бавария» стала победителем Бундеслиги
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
29.04.17
Андрей Репин«Держать строй!»: фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия День Победы Политика
NB!
29.04.17
У севастопольцев отнимают земельные участки: они просят о помощи президента
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Общество
NB!
29.04.17
«Реал» (Мадрид) вырвал победу в матче с «Валенсией»
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
29.04.17
МВД Украины просит граждан не носить георгиевские ленты 8-9 мая
КиевУкраина Акция «Георгиевская ленточка» Общество
NB!
29.04.17
Демонтированный памятник кузнецу Шомахмудову вернется в центр Ташкента
ТашкентУзбекистан Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
29.04.17
Михаил РешетниковПсихология и происхождение современного терроризма
МоскваРоссия Антитеррор Наука
NB!
29.04.17
Станислав ТарасовРусские следы на востоке Турции
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
29.04.17
Сергей ГуркинВеликий мусорный путь: Украина в зеркале мусорной проблемы
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
29.04.17
Владимир Добрынин СМИ ЕС: «С наскока Америку великой не сделать»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
29.04.17
Солдаты и матросы — против травли Ленина
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
29.04.17
«Апрельская война в Нагорном Карабахе поставила Азербайджан в тупик»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
29.04.17
Станислав СтремидловскийВатикан чертит новую церковную карту Ближнего Востока
МоскваРоссия Главное о Ватикане Общество
NB!
29.04.17
Евросоюз не будет «бесплатно кормить» Британию после Brexit — Минфин ФРГ
БерлинГермания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
29.04.17
Киргизские бедняки оплачивают счастье чиновников
БишкекКиргизия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Выборы во Франции: шанс на обновление будет упущен?
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Свалка на Украине примет ядерные отходы. После освоения денег
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
ещё главное