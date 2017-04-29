Новый подсчёт жертв войны ДНР

Донецк, , 21:22 — REGNUM Только за последнюю неделю на территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести в результате непрекращающихся артобстрелов со стороны Украины получили 18 человек, из них семь мирных жителей, в том числе ребенок и 11 военнослужащих.

С 1 января по сегодняшний день ранения различной степени тяжести получили 245 человек, среди которых 143 военнослужащих Республики и 102 мирных жителя, в том числе 5 детей возрастом до 18 лет. Погиб 121 человек. Это 110 военнослужащих и 11 мирных жителей. С начала вооруженного конфликта в Донецкой Народной Республике погибли 4.410 человек, среди которых 597 женщин и 3.813 мужчин, в том числе 74 ребенка возрастом до 18 лет.

За последние сутки ВС Украины 53 раза нарушили режим прекращения огня, обстрелам подверглись 18 населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Война принесла Донбассу большие разрушения. На сегодняшний день вследствие военных действий в ДНР частично повреждено или разрушено более 11.308 объектов инфраструктуры, из них в Донецке — более. объектов, в Макеевке — 1.109, в Харцызске — 749, в Дебальцево — 268, в Горловке — 526, в Докучаевске — 81, в Енакиево — 295, в Ждановке — 91, в Кировском — 72. На территории Республики у линии соприкосновения не осталось ни одного населенного пункта, который бы не был частично уничтожен ВСУ. А такие, как поселок Пески, расположенной к северо-западу от Донецка, село Никишино под Снежным — фактически стерты с лица земли. Из сельских районов самым пострадавшим является Тельмановский на юге ДНР. Там разрушено 93 жилых дома.

Здания постепенно восстанавливаются. Но это сегодня не имеет смысла делать на тех территориях, которые регулярно подвергаются обстрелам. Что касается поврежденных объектов государственной и коммунальной форм собственности, то из 2.808 восстановлено 513 единиц.