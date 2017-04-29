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«МТС Украина» приказано блокировать телефоны скорой помощи в ДНР

Политика

Заявление Минсвязи ДНР

Вышка мобильной связи
Иллюстрация: Pixabay.com
Вышка мобильной связи

Донецк, 29 апреля 2017, 21:17 — REGNUM  29 апреля руководитель Минсвязи ДНР Виктор Яценко сделал важное заявление: «В соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины, ПрАО (Приватное акционерное общество) «МТС Украина» обязано блокировать номера экстренных служб для абонентов, производящих вызовы с территории Донецкой Народной Республики. Украина оказала административное влияние на оператора связи, который снова отключает выходы абонентов на УСС (узел специальных служб, обеспечивающий телефонное обращение к экстренным службам 101,102,103,104). Украинские власти преднамеренно стремятся в очередной раз совершить попытку геноцида населения Донбасса, решив заблокировать жителям Республики доступ к жизненно важным службам, таким как скорая помощь, пожарная, полиция и служба газа. В свою очередь специалисты технических служб телекоммуникаций Донецкой Народной Республики прилагают все усилия, чтобы минимизировать ущерб для населения от подобных акций», — говорится в заявлении.

Напомним, что украинский мобильный оператор «Лайф» ушел с территории ДНР еще 22 февраля.

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