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Меркель анонсировала встречу Туска с Эрдоганом

Политика

«Он (Дональд Туск) сообщил, что во время саммита НАТО попытается провести встречу с президентом Эрдоганом»

Берлин, 29 апреля 2017, 20:52 — REGNUM  Глава Европейского совета Дональд Туск намерен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО, который состоится 25 мая в Брюсселе. Об этом, как передает RT, сообщил канцлер Германии Ангела Меркель.

«Он (Дональд Туск) сообщил, что во время саммита НАТО попытается провести встречу с президентом Эрдоганом», — говорит канцлер Германии.

Меркель также добавила, что она одобряет данную инициативу ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Турция остается стратегическим партнером Евросоюза.

«Брюссель заявляет о готовности к переговорам по членству Анкары в ЕС, — сказала глава евросоюзной дипломатии. — Диалог в этом направлении не заморожен и не завершен».

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