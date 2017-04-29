«Держать строй!»: фоторепортаж

Нижний Новгород, , 20:12 — REGNUM Жители Нижнего Новгорода, дождавшиеся тепла и вышедшие 29 апреля 2017 года на прогулку в центр города, стали свидетелями репетиции праздничного парада, который пройдет в День Победы.

Ранее ИА REGNUM уже рассказывало о том, как в Нижнем Новгороде готовят к параду военную технику. В этот раз тренировались те, кому придется пройти маршем по пл. Минина и Пожарского в пешем строю чеканя шаг.

В 20-градусную сделать это достаточно тяжело, особенно в зимней форме одежды. Возможно с этим связаны некоторые неточности и огрехи, допущенные участниками парада во время тренировки. На то, чтобы исправить их, у военнослужащих есть еще несколько дней. Следующие тренировки пешей колонны пройдут в Нижнем Новгороде 5 и 7 мая.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2017 года выяснилось Нижнем Новгороде не хватает статуса, чтобы проводить парад Победы.

В соответствии с федеральным законодательством военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием копий Знамени Победы могут проводиться в Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Ни в одну их указанных категорий Нижний Новгород не попадает. Но региональные власти и военные нашли выход. Принято решение, что в городе пройдет не парад, а парадное шествие.

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