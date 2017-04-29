Мэр Одессы приостановил решение о возвращении улицам старых названий

Одесса, Украина, , 19:55 — REGNUM Мэр Одессы Геннадий Труханов приостановил действие решения городского совета о возвращении советских названий улицам, переименованных ранее по инициативе экс-губернатора области Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета.

«Одесский городской голова Г. Труханов своим распоряжением приостановил действие решения XV сессии Одесского горсовета от 26 апреля 2017 года «О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других географических объектов, расположенных на территории города Одессы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что депутаты горсовета в ближайшее время соберутся на повторное рассмотрение вопроса о переименовании улиц Одессы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Одесский горсовет принял решение о возвращении пятидесяти шести топонеимическим объектам города исторических названий. Улицы города были переименованы по инициативе бывшего губернатора области Михаила Саакашвили согласно принятому в 2015 г. на Украине закону «О декоммунизации».

Читайте также: В Одессе за возвращение имен улицам возбуждено дело