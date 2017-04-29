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Казахстан и Узбекистан развивают деловое сотрудничество

Политика

Отношения между двумя странами демонстрируют резкое улучшение

Встреча президентов Казахстана и Узбекистана
Иллюстрация: Http://www.akorda.kz
Встреча президентов Казахстана и Узбекистана

Астана, 29 апреля 2017, 19:54 — REGNUM  29 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочей поездкой в Южно-Казахстанскую область, где встретился с местной общественностью.

Президент Казахстана указал на необходимость принятия принципиальных мер для улучшения обеспечения занятости населения, в частности, молодежи.

«Не всегда важно закончить престижный вуз, важно получить специальность, востребованную на рынке труда. Особенно это актуально в эпоху информационных технологий, цифровизации и компьютеризации производства. В недалеком будущем 50% имеющихся сейчас профессий не будут востребованы. Поэтому нужно всегда идти в ногу со временем и адоптироваться», — отметил Нурсултан Назарбаев.

Также президент Казахстана напомнил о действующей в стране программе переселения из трудоизбыточных регионов и отметил, что в области формируются строительный, фармацевтический и траспортно-логистические кластеры, развиваются предприятия легкой промышленности.

«Учитывая специфику региона, в условиях Третьей модернизации, необходимо развивать также переработку сельскохозяйственной продукции, экспортные производства обрабатывающей промышленности. Нужно развивать новые точки роста — якорные проекты, и прежде всего, в областном центре», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, президент Казахстана обозначил важность реализации потенциала сельскохозяйственной отрасли региона:

«Необходимо в полной мере использовать возможности программы развития агропромышленного комплекса. Главные направления — повышение урожайности сельскохозяйственной продукции, поддержка отечественных производителей, применение современной агротехники».

Также в рамках встречи аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев доложил о социально-экономической ситуации в области и перспективах ее развития.

Затем, 29 апреля в Южно-Казахстанскую область прибыл с рабочим визитом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (между Ташкентом и Чимкентом расстояние около 110 км).

В рамках рабочего визита президента Узбекистана в Казахстан Нурсултан Назарбаев встретился с Шавкатом Мирзиёевым. Во время встречи были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе государственного визита узбекского лидера в марте этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана отметил, что с момента предыдущей встречи наблюдается рост деловой активности между двумя странами товарооборот за первые три месяца 2017 году увеличился на 37% по сравнению с 2016 годом.

«В первом квартале текущего года отмечается повышение уровня деловых взаимоотношений в различных отраслях экономики. Следует отметить транспортно-логистическую сферу, автопромышленность, а также региональное сотрудничеств», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Шавкат Мирзиёев обратил внимание, что интенсивность двусторонних встреч напрямую влияет на эффективность межгосударственных отношений. Хорошо работает принятая в марте Дорожная картасовместной деятельности, сотрудничество перешло на уровень министров и руководителей приграничных регионов.

Президент Узбекистана поблагодарил Нурсултана Назарбаева за оказанное содействие в вопросе транспортировки нефти из Российской Федерации по нефтепроводу Павлодар-Чимкент для нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана (подробней об этом читайте здесь).

В завершение главы двух государств выразили уверенность в сохранении и дальнейшем развитии позитивной динамики казахстанско-узбекского сотрудничества.

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Читайте ранее в этом сюжете: Главы Узбекистана и Казахстана обсудили двусторонние отношения

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