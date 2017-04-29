МИД России обвинил США в нарушении ДРСМД

Москва, , 19:25 — REGNUM Размещение наземных противоракетных комплексов «Иджис Эшор» в странах Европы является грубым нарушением Вашингтона обязательств по Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом говорится в комментарии МИД РФ к докладу Госдепартамента США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

«США разместили на своей базе ПРО в Румынии и планируют разместить на такой же базе в Польше наземные противоракетные комплексы «Иджис Эшор», в состав которых входят системы вертикального пуска, аналогичные универсальным установкам Мк-41, способным запускать крылатые ракеты средней дальности «Томагавк», — говорится в сообщении. — Неоспоримым фактом является то, что это — грубейшее нарушение обязательств по ДРСМД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договор о ракетах средней и малой дальности был подписан между США и СССР в 1987 году, а годом позднее вступил в силу. Согласно документу, стороны обязались полностью уничтожить свои ракеты средней (радиусом действия от 1 до 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

К 1991 году соглашение было исполнено, до 2001 года РФ и США проводили взаимные инспекции.

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