Главы Узбекистана и Казахстана обсудили двусторонние отношения

Ташкент, , 19:21 — REGNUM Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 29 апреля совершил визит в Южно-Казахстанскую область Казахстана и провел рабочую встречу с президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым, сообщает МИД Узбекистана.

«Во время встречи в Южно-Казахстанской области был обсужден процесс реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе государственного визита президента Узбекистана в Казахстан в марте этого года», — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев отметил, что интенсивность двусторонних встреч напрямую влияет на эффективность межгосударственных отношений.

«После нашего визита в марте этого года мы приняли Дорожную карту по всем направлениям совместной деятельности. Активизировались встречи министров и региональных руководителей», — отметил Мирзиёев.

В свою очередь, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что с момента предыдущей встречи наблюдается рост деловой активности между двумя странами.

«В первом квартале текущего года повысился уровень деловых взаимоотношений в различных отраслях экономики. Следует отметить транспортно-логистическую сферу, автопромышленность, а также региональное сотрудничество по широкому спектру вопросов. Товарооборот за первые три месяца 2017 года увеличился на 37%», — подчеркнул Назарбаев.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство Узбекистана, главы двух государств выразили уверенность в сохранении и дальнейшем развитии позитивной динамики узбекско-казахстанского сотрудничества.

По итогам 2016 года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном составил более $2 млрд. В Узбекистане функционирует 229 предприятий с участием казахстанского капитала, в том числе 192 СП и 37 предприятий со 100-процентным иностранным капиталом. При министерстве внешнеэкономических связей и торговли Узбекистана аккредитованы представительства трех казахстанских фирм и компаний.

В феврале 2016 года в ходе заседания узбекистанско-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству было объявлено, что Узбекистан намерен активизировать двусторонние связи с Казахстаном в сфере транспорта, в частности, страна проявила интерес к транзитному потенциалу порта Актау. Тогда же в Ташкенте президент Узбекистана провел переговоры с первым заместителем премьер-министра Казахстана Аскаром Маминым.

В начале марта в Ташкенте состоялось очередное заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, в ходе которого правительственные делегации двух государств продолжили подготовку документов по демаркации узбекистанско-казахстанской государственной границы и согласовали график проведения полевых работ на первое полугодие 2017 года.

11 марта Узбекистан посетила делегация представителей правоохранительных органов Казахстана. Были обсуждены вопросы борьбы с нелегальной миграцией, незаконной приграничной торговлей, расширения обмена информацией между таможенными органами двух стран и взаимодействие между правоохранительными и силовыми органами стран по противодействию религиозному экстремизму и терроризму.

22 марта с вокзала «Алматы-2» в первый рейс отправился скоростной международный поезд сообщением «Алма-Ата-Ташкент». Время в пути — около 16 часов 30 минут. Расстояние между Алма-Атой и Ташкентом составляет всего 669 километров. В пути предусмотрены остановки на пяти казахстанских станциях.