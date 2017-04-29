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«Ночных волков» из Калининграда не пустили в Польшу

Политика

Основная группа байкеров во главе с Хирургом попытается сегодня пересечь белорусско-польскую границу

Калининградские «ночные волки»
Иллюстрация: Vk.com / «Ночные волки — Западный рубеж»
Калининградские «ночные волки»

Гжехотки, Польша, 29 апреля 2017, 19:05 — REGNUM  Польские пограничники на границе с Россией (Калининградская область) сегодня, 29 апреля, не пустили членов калининградского филиала мотоклуба «Ночные волки». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил байкер Андрей Капелев из Союза мотоциклистов Калининградской области, прибывший в Польшу в составе внушительной мотоделегации от региона.

«Поляки развернули семь «ночных волков», — рассказал Капелев. — На их байках польские пограничники увидели аббревиатуру НВ и сказали, что эти буквы в Польше приравниваются к экстремизму».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что сегодня в польском городе Бранево прошел марш мотоциклистов, приуроченный ко Дню Победы. Байкеры, а также ветераны Великой Отечественной войны, школьники и общественность возложили цветы на крупнейший в Европе мемориал бойцам Красной армии, освободивших Польшу от фашизма. К акции присоединились также польские байкеры из города Эльблонга.

Мотопробег непосредственно «Ночных волков» стартовал в Москве 27 апреля. Маршрут байкеров пролегает через Смоленск, Минск, Брест, Варшаву, Вроцлав, Будапешт, Братиславу, Прагу, Дрезден и Берлин. Сегодня «ночные волки» во главе с лидером Хирургом побывали в Минске и направились в Брест, где расположена белорусско-польская граница.

Репортаж ИА REGNUM из города Бранево будет опубликован в ближайшее время.

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