Порошенко сообщил об удачном испытании ракетного комплекса «Ольха»
«Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности»
Киев, 29 апреля 2017, 17:37 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook сообщил об удачном испытании нового ракетного комплекса «Ольха».
«Приветствую конструкторское бюро «Луч» с удачным этапом испытаний ракетного комплекса «Ольха», — написал глава государства.
При этом Порошенко добавил, что все составляющие для производства ракетного комплекса были сделаны на территории Украины.
«Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности», — написал украинский президент.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Минские соглашения являются безальтернативным планом мира и стабильности на Украине.
«На сегодняшний день они являются безальтернативным планом мира и стабильности на Украине», — сказал тогда украинский лидер.
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