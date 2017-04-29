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Порошенко сообщил об удачном испытании ракетного комплекса «Ольха»

Политика

«Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности»

Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 29 апреля 2017, 17:37 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook сообщил об удачном испытании нового ракетного комплекса «Ольха».

«Приветствую конструкторское бюро «Луч» с удачным этапом испытаний ракетного комплекса «Ольха», — написал глава государства.

При этом Порошенко добавил, что все составляющие для производства ракетного комплекса были сделаны на территории Украины.

«Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности», — написал украинский президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Минские соглашения являются безальтернативным планом мира и стабильности на Украине.

«На сегодняшний день они являются безальтернативным планом мира и стабильности на Украине», — сказал тогда украинский лидер.

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