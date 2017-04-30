Как польские подростки разгромили немецкое кладбище

Щецин, Польша, , 04:40 — REGNUM В ходе школьных экзаменов по иностранному языку, которые проходили недавно в Польше, выяснилась интересная подробность. О новостях польского общества рассказывает статья обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Как пишет Kurier Lubelski, оказалось, что второе место по популярности в городе Люблин удерживает изучение русского языка, сразу после традиционно занимающего первое место английского. Немецкий язык переместился на третье место по количеству школьников, выбравших его для изучения.

А вот немецкую культуру в Польше приходится иногда защищать с привлечением силовых структур. Череду нередких за последние несколько лет осквернений немецких кладбищ продолжил прискорбный случай в городе Щецине. Там были повреждены 130 из 300 немецких надгробий, сообщает Wochenblatt (Ополе).

Из того факта, что кроме надгробий не были повреждены никакие иные объекты, следователи сделали вывод о расовой ненависти, как причине этого злодеяния. Следствию удалось установить виновников, которыми оказались трое подростков в возрасте от 11 до 12 лет. Ущерб был оценен в 20 000 злотых, которые теперь придется выплачивать родителям малолетних хулиганов.

Подробности последних событий по сообщениям в польской прессе читайте в статье: Русский язык становится в Польше вторым по популярности среди иностранных

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