Как польские подростки разгромили немецкое кладбище
Обзор польской региональной прессы
Щецин, Польша, 30 апреля 2017, 04:40 — REGNUM В ходе школьных экзаменов по иностранному языку, которые проходили недавно в Польше, выяснилась интересная подробность. О новостях польского общества рассказывает статья обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.
Как пишет Kurier Lubelski, оказалось, что второе место по популярности в городе Люблин удерживает изучение русского языка, сразу после традиционно занимающего первое место английского. Немецкий язык переместился на третье место по количеству школьников, выбравших его для изучения.
А вот немецкую культуру в Польше приходится иногда защищать с привлечением силовых структур. Череду нередких за последние несколько лет осквернений немецких кладбищ продолжил прискорбный случай в городе Щецине. Там были повреждены 130 из 300 немецких надгробий, сообщает Wochenblatt (Ополе).
Из того факта, что кроме надгробий не были повреждены никакие иные объекты, следователи сделали вывод о расовой ненависти, как причине этого злодеяния. Следствию удалось установить виновников, которыми оказались трое подростков в возрасте от 11 до 12 лет. Ущерб был оценен в 20 000 злотых, которые теперь придется выплачивать родителям малолетних хулиганов.
Подробности последних событий по сообщениям в польской прессе читайте в статье: Русский язык становится в Польше вторым по популярности среди иностранных
Также предлагаем вашему вниманию и другие обзоры Станислава Стремидловского
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.