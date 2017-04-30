«Кузькина мать» снова жива и умирать не собирается

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Политика

О нынешнем состоянии кораблестроительной отрасли Северодвинска и её перспективах

Северодвинск
Иллюстрация: Фотосеверодвинска.рф
Северодвинск

Северодвинск, Архангельская область, 30 апреля 2017, 01:01 — REGNUM  Основанный в 1936 году Северодвинск был и остается городом — судостроителем. О нынешнем положении дел в этом важнейшем для подводного флота России городе рассказывает статья военного обозревателя ИА REGNUM Леонида Нерсисяна.

Северодвинские предприятия Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» («Севмаш») и Центр судоремонта «Звездочка», а также Северное производственное объединение «Арктика» и конструкторское бюро «Рубин-Север» обеспечивают рабочие места большей части жителей города. Со времен СССР эти предприятия создают корабли и подводные лодки, в том числе с атомными двигателями. Начиная с 1939 года на «Севмаше» было построено 45 надводных кораблей и 168 подводных лодок (132 из них — атомные).

Пережив мрачные 90-е, заводы работают с хорошей загрузкой, выполняя заказы Военно-Морского флота РФ. «Севмаш» строит стратегические подводные лодки 4-го поколения знаменитого проекта 955 «Борей» и многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М». Кроме того, помимо указанных основных проектов, в Северодвинске строятся еще 2 «загадочные» подводные лодки, о назначении которых эксперты строят различные предположения. Утверждают даже, что это и есть будущие стартовые площадки глубоководных беспилотников «Статус-6» со сверхмощным ядерным зарядом.

Подробности в статье Сердце российского подводного флота: Северодвинск восстанавливает мощь

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