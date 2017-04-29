Суббота, 29 Апреля 2017 года
16:35:12 МСК

Ле Пен сформировала коалицию с Дюпон-Эньяном

Политика

Ле Пен пытается привлечь как можно больше сторонников

Марин Ле Пен
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Марин Ле Пен

Париж, 29 апреля 2017, 15:21 — REGNUM  Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и глава движения «Вставай Франция» Николя Дюпон-Эньян заявили о создании предвыборной коалиции. Об этом сегодня, 29 апреля, заявила Ле Пен на специальной пресс-конференции.

«Мы создаем большой республиканский и патриотический альянс. Мы будем совместно отстаивать нашу правительственную программу», — сказала Ле Пен.

Дюпон-Эньян также подтвердил создание коалиции.

Кроме того Ле Пен заявила, что в случае своей победы на выборах президента Франции, Дюпон-Эньян станет премьер-министром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Победу одержал системный кандидат, ставленник нынешнего президента Франсуа Олланда, который в выборах не участвует, Эммануэль Макрон. Он набрал 24,01% голосов.

Второе место заняла Марин Ле Пен, набравшая 21,30% голосов.

Оба этих кандидата сойдутся во втором туре, который пройдет 7 мая.

Дюпон-Эньян в первом туре набрал 4,7% голосов избирателей (1 695 186 человек). Это шестой результат среди 11 кандидатов.

Ле Пен всеми силами пытается привлечь на свою сторону как можно больше сторонников, так как на Макрона работает весь административный ресурс и СМИ. Она даже временно покинула должность лидера «Национального фронта», чтобы заручиться поддержкой со стороны сил, проигравших в первом туре.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Франции
Главное сегодня
NB!
29.04.17
Василий ВладимирскийСовременный оракул — толстый, желчный и брюзгливый
МоскваРоссия Литература Культура
NB!
29.04.17
Станислав ТарасовРусские следы на востоке Турции
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
29.04.17
Сергей ГуркинВеликий мусорный путь: Украина в зеркале мусорной проблемы
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
29.04.17
Владимир Добрынин СМИ ЕС: «С наскока Америку великой не сделать»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
29.04.17
Солдаты и матросы — против травли Ленина
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
29.04.17
«Апрельская война в Нагорном Карабахе поставила Азербайджан в тупик»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
29.04.17
Марина КаширскаяКак это будет: репетиция Парада Победы в Воронеже
ВоронежРоссия День Победы Общество
NB!
29.04.17
Евросоюз не будет «бесплатно кормить» Британию после Brexit — Минфин ФРГ
БерлинГермания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
29.04.17
Киргизские бедняки оплачивают счастье чиновников
БишкекКиргизия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Выборы во Франции: шанс на обновление будет упущен?
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Свалка на Украине примет ядерные отходы. После освоения денег
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
29.04.17
Парламентаризм Грузии открыл врата надежды
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Оправдает ли ожидания новый интернет-проект об искусстве?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
29.04.17
Петербургский аэропорт: как собака на сене
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
29.04.17
КНДР провела испытание баллистической ракеты
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
29.04.17
Выборы президента Франции: «золотой мальчик» против «винтовки»
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
В Молдавии День Победы стал “Днем Европы”
КишинёвМолдавия День Победы Общество
NB!
29.04.17
СМИ узнали о содержании «тайного разговора» Путина и Порошенко
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
29.04.17
Freedom House: журналисты ИА REGNUM задержаны незаконно
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.04.17
Севак МирабянХристианство – ответ на неприятные вопросы
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
28.04.17
Андрей АрешевКарабах: факторы сдерживания военной эскалации в исторической ретроспективе
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего — II
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
ещё главное