Выборы во Франции: «я его слепила из того, что было»

Париж, , 01:10 — REGNUM Как уже стало известно, во второй тур президентских выборов во Франции вышли представители 1) протестного и правого французского электората — Марин Ле Пен и 2) «соглашательского» с предыдущим евробюрократическим курсом — Эммануэль Макрон. Что означает их победа над остальными соперниками и как будут развиваться дальнейшие события, читайте в статье редактора ИА REGNUM Юрия Баранчика.

Марин Ле Пен удалось преодолеть ту стену, которая была воздвигнута перед партией «Национальный фронт» в СМИ и истеблишменте Франции. Предложение жестких мер, вплоть до выхода из Евросоюза и программ, принятых в его составе, отличают позицию этой партии. Макрон же, «вылепленный из ничего» европейскими СМИ за 3 предвыборных месяца, позиционируется как борец за все хорошее непонятными средствами.

Показательно, что выборы проиграли классические для Франции партии — голлисты и социалисты, которые представляли до сих пор основные направления политических проектов. Это говорит о том, что народ Франции растерян и не верит в традиционные способы управления страной, откуда бы ни приходили их представители, условно «справа» или «слева». Также тревожным сигналом является то, что общество буквально разделено вопросом о будущем Франции и Европы, все больше сторонников принятия крутых мер, все меньше тех, кто считает достаточными те или иные паллиативы.

Проблема легальной и нелегальной миграции, угрозы классическим христианским ценностям, национальные вопросы стоят в современной Франции настолько остро, что с ними придется столкнуться любому французскому политику в ближайшее время. И обойти их или замолчать, как это пытались сделать до сих пор, не удастся вне зависимости от того, кто победит во втором туре президентских выборов 7 мая.

Подробно о знаковых переменах французского политического поля читайте в статье: По ком звонит мечеть Парижской Богоматери

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