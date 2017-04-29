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Могерини: Турция — стратегический партнер Евросоюза

Политика

Анкара уже давно не верит в подобные заявления

Брюссель, 29 апреля 2017, 14:54 — REGNUM  Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Турция остается стратегическим партнером Евросоюза. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает агентство Anadolu.

Могерини выступила за развитие активного сотрудничества между Турцией и Евросоюзом. Она подчеркнула, что Турция является стратегическим партнером Евросоюза, а не просто страной-кандидатом в члены ЕС.

«Брюссель заявляет о готовности к переговорам по членству Анкары в ЕС. Диалог в этом направлении не заморожен и не завершён», — сказала глава евросоюзной дипломатии.

Она заверила, что Евросоюз ни в коем случае не стремится к нанесению какого-либо ущерба Турции. «ЕС выступает за стабильную, безопасную, экономически развитую и демократическую Турцию», — подчеркнула Могерини.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Могерини заявила, что Европейский союз признает результаты референдума в Турции, после которого эта страна становится президентской республикой.

Напомним, отношения Турции с Евросоюзом имеют давнюю историю. Турция уже много лет является кандидатом в страны-члены ЕС, но не более того. Евросоюз постоянно выдвигает Турции все новые и новые условия вступления в ЕС, которые в большинстве своем Турция выполняет.

Однако в самой Турции наблюдается разочарование в евроинтеграторских устремлениях. В январе 2015 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган констатировал, что его страну больше не интересует вопрос вступления в ЕС «Если в ЕС думают, что Турция будет умолять о своём вступлении в эту структуру, то они ошибаются», — сказал тогда Эрдоган.

Высшие должностные лица Турции указывают, что Анкара пытается определить, на самом ли деле ЕС демократичен, как официально считается, или же это «христианский клуб», де-факто закрытый для иных стран.

Евросоюз долгие годы использовал стремление Турции в ЕС, как рычаг давления на Анкару. Как только турецкая политика начинает идти в разрез в планами Брюсселя, появляются заявления, подобные тем, что сделала сегодня Могерини.

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