Власти РФ и Украины прокомментировали «тайные разговоры» Путина и Порошенко

Москва, , 14:08 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что президент России Владимир Путин регулярно проводит телефонные разговоры с президентом Украины Петром Порошенко, о которых не сообщается общественности. Об этом Песков заявил на брифинге сегодня, 29 апреля.

Песков подчеркнул, что Путин каждый день проводит много рабочих мероприятий и не все они становятся известны общественности. «Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Журналисты попросили Песков прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о «тайных телефонных разговорах» Путина с Порошенко. Песков ответил, что не о всех президентских мероприятиях Кремль сообщает информационным агентствам.

«Далеко не все из них становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб, равно как и в целом мероприятия рабочего графика президента, включающего гораздо большее количество встреч, совещаний, контактов», — пояснил Песков.

Администрация президента Украины Петра Порошенко опровергла информацию о том, что Путин и Порошенко регулярно созваниваются, но не афишируют это. «Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в нормандском формате, о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб», — сказано в заявлении пресс-службы Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ со ссылкой на источники в Москве и Киеве сообщил, что Путин и Порошенко регулярно созваниваются.

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