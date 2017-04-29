Суббота, 29 Апреля 2017 года
15:04:16 МСК

Власти РФ и Украины прокомментировали «тайные разговоры» Путина и Порошенко

Политика

Путин всегда открыт для переговоров

Москва, 29 апреля 2017, 14:08 — REGNUM  Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что президент России Владимир Путин регулярно проводит телефонные разговоры с президентом Украины Петром Порошенко, о которых не сообщается общественности. Об этом Песков заявил на брифинге сегодня, 29 апреля.

Песков подчеркнул, что Путин каждый день проводит много рабочих мероприятий и не все они становятся известны общественности. «Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Журналисты попросили Песков прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о «тайных телефонных разговорах» Путина с Порошенко. Песков ответил, что не о всех президентских мероприятиях Кремль сообщает информационным агентствам.

«Далеко не все из них становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб, равно как и в целом мероприятия рабочего графика президента, включающего гораздо большее количество встреч, совещаний, контактов», — пояснил Песков.

Администрация президента Украины Петра Порошенко опровергла информацию о том, что Путин и Порошенко регулярно созваниваются, но не афишируют это. «Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в нормандском формате, о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб», — сказано в заявлении пресс-службы Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ со ссылкой на источники в Москве и Киеве сообщил, что Путин и Порошенко регулярно созваниваются.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали о содержании «тайного разговора» Путина и Порошенко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
Главное сегодня
NB!
29.04.17
Василий ВладимирскийСовременный оракул — толстый, желчный и брюзгливый
МоскваРоссия Литература Культура
NB!
29.04.17
Станислав ТарасовРусские следы на востоке Турции
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
29.04.17
Сергей ГуркинВеликий мусорный путь: Украина в зеркале мусорной проблемы
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
29.04.17
Владимир Добрынин СМИ ЕС: «С наскока Америку великой не сделать»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
29.04.17
Солдаты и матросы — против травли Ленина
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
29.04.17
«Апрельская война в Нагорном Карабахе поставила Азербайджан в тупик»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
29.04.17
Марина КаширскаяКак это будет: репетиция Парада Победы в Воронеже
ВоронежРоссия День Победы Общество
NB!
29.04.17
Евросоюз не будет «бесплатно кормить» Британию после Brexit — Минфин ФРГ
БерлинГермания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
29.04.17
Киргизские бедняки оплачивают счастье чиновников
БишкекКиргизия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Выборы во Франции: шанс на обновление будет упущен?
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Свалка на Украине примет ядерные отходы. После освоения денег
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
29.04.17
Парламентаризм Грузии открыл врата надежды
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Оправдает ли ожидания новый интернет-проект об искусстве?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
29.04.17
Петербургский аэропорт: как собака на сене
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
29.04.17
КНДР провела испытание баллистической ракеты
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
29.04.17
Выборы президента Франции: «золотой мальчик» против «винтовки»
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
В Молдавии День Победы стал “Днем Европы”
КишинёвМолдавия День Победы Общество
NB!
29.04.17
СМИ узнали о содержании «тайного разговора» Путина и Порошенко
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
29.04.17
Freedom House: журналисты ИА REGNUM задержаны незаконно
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.04.17
Севак МирабянХристианство – ответ на неприятные вопросы
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
28.04.17
Андрей АрешевКарабах: факторы сдерживания военной эскалации в исторической ретроспективе
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего — II
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
ещё главное