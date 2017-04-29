Путин дал поручение помочь погорельцам в Иркутской области и Бурятии

Москва, , 13:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение организовать всю необходимую помощь пострадавшим от природных пожаров в Иркутской области и Бурятии. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В связи с пожарами в Иркутской области и Бурятии, которые уничтожили несколько десятков домов, президент Путин выслушал подробный доклад главы МЧС Владимира Пучкова о предпринимаемых мерах по тушению существующих очагов и минимизации возникновения новых», — сказал Песков.

Он также рассказал, что Путин провел телефонный разговоры с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и исполняющим обязанности главы Бурятии Алексеем Циденовым. Главы этих регионов проинформировали российского лидера о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий пожаров.

«Путин поручил Левченко и Циденову организовать все необходимое для обеспечения временным жильем людей, лишившихся крова, оказывать в случае необходимости медицинскую помощь, а также весь необходимый набор социальных услуг», — подчеркнул Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Прибайкальском районе Бурятии произошел крупный пожар, в результате которого в селе Черёмушки сгорели более 20 домов. Пожароопасная ситуация сложилась также в Красноярском и Забайкальском краях.

В Иркутской области 28 апреля в деревне Бубновка Иркутской области сгорели 59 домов. Всего в этом селе 86 домов. Причиной пожара стал человеческий фактор — возгорание произошло в частном доме, но из-за шквального ветра огонь распространился на другие дома.

В Бурятию сегодня прибыл глава МЧС России Владимир Пучков и оперативная группа министерства. Было проведено заседание по вопросам защиты населённых пунктов от пожаров, профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности.