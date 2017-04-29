Лавров: Для победы на терроризмом в Сирии надо объединить усилия РФ и США

Москва, , 12:49 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что для борьбы с терроризмом в Сирийской Арабской Республике нужно объединить усилия России и коалиции во главе с США. Такое заявление Лавров сделал сегодня, 29 апреля, на переговорах с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади, сообщает телеканал RT.

Лавров подчеркнул, что прекращение огня между правительственными войсками и вооружённой оппозицией имеет важнейшее значение. Это необходимо, чтобы более эффективно противостоять террористическим угрозам на территории Сирии, пояснил Лавров.

«Считаем, что для решения этой задачи важно объединить усилия всех тех, кто борется с терроризмом в Сирии, я имею в виду и Воздушно-космические силы России, и коалицию, которую возглавляют американцы», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Российский министр подчеркнул, что Москва полностью готова к сотрудничеству с Вашингтоном по сирийскому конфликту.