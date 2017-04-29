Станислав Тарасов, , 12:39 — REGNUM

Турецкая газета Hurriyet сообщила, что в провинции Ардаган на северо-востоке страны во время рытья котлована под строящийся жилой дом в районе Карагель обнаружен гроб с телом русского военного, обутого в красные ботинки, и одетого в мундир с массивными эполетами предположительно XIX — начала XX века. Вызванные из Карса турецкие археологи определили, что это захоронение может насчитывать 140 лет и относится к периоду, когда этот регион после русско-турецкой войны 1877−1878 годов вошел в состав Российской империи. Останки русского военного были доставлены на судмедэкспертизу, после чего перевезены в музей Карса.

В этой находке нет ничего удивительного. Вот что писал в своем прижизненном издании участник боевых событий на Кавказе и русско-турецкой войны 1877 — 1878 годов, генерал-лейтенант Степан Осипович Кишмишев: «Четыре раза в XIX столетии Азиатская Турция становилась для нас театром военных действий, и каждый раз, когда нам приходилось иметь там дело, внимание наше было отвлечено другим театром военных действий… Война в Азиатской Турции в представлении русского общества рисовалась чем-то отдаленным и малозначащим — точно не наши сыновья и не наши братья совершали там чудеса геройства и проливали кровь свою, и каждый раз, когда громы ее умолкали, самая память о ней как бы исчезала бесследно». Но национальная историческая память России так или иначе возвращается.

Русское командование вело войну в Закавказье исключительно силами Кавказского военного округа. Причем из семи дивизий округа против турок использовалось только четыре, а три дивизии должны были поддерживать порядок в тылу в Кубанской, Терской и Дагестанской областях. В этой войне, согласно официальным данным, потери русской армии составили 105 тысяч человек, а на Кавказском фронте — несколько десятков тысяч, основной урон нанесли болезни, прежде всего тиф. При этом захоронения нижних чинов проходили на месте, что предполагает наличие в регионе Карса — Ардагана русского пантеона. Его следы необходимо искать в материалах военных архивов.

В отдельных случаях, как писал В.И. Чернопятов в изданной в 1913 году в Москве работе «Некрополь нескольких мест Кавказа», например, на Аладжарских высотах существовала братская могила московских гренадер, погибших в турецкой кампании 1877 — 1878 годов. Останки высших чинов, как правило, вывозились из региона. Но если в Ардагане сейчас обнаружено захоронение героя русско-турецкой войны 1877−1878 годов генерал-лейтенанта Василия Геймана — это событие особой значимости. Эпидемия тифа, действительно, могла помешать вывезти его тело в Россию.

Повторим еще раз, если это действительно захоронение Геймана, то мы имеем дело со знаковым персонажем русско-турецкой войны 1877 — 1878 годов. Он возглавлял один из отрядов, действующих в Турецкой Армении. Брал крепость в Ардагане, затем Карс, потом осаждал Эрзерум. В ноябре 1877 года был награжден орденом Святого Георгия второй степени. Во время блокады Эрзерума началась эпидемия тифа. Гейман заболел и умер 13 апреля 1878 года — уже после победы над турками. В этой связи российский журналист Борис Акимов утверждает, что в Ардаган было найдено захоронение его предка.

Возможно. Все должна решить военная и медицинская экспертизы, поскольку озвучено мнение о том, что в могиле на самом деле лежит некий подполковник 20-й пехотной дивизии, которой командовал Гейман, и умерший в период 1885 — 1890 годов. Номер дивизии якобы нанесен на эполеты покойного, а найденные три звезды на эполетах могут означать генерал-лейтенанта, подполковника или поручика, считает директор исторического музея провинции Карс Неджеттин Алп. Дальнейшую судьбу необычной находки будет решат министерство культуры и туризма Турции, за этим процессом внимательно следит российское посольство в Анкаре.

По некоторым сведениям, дипломаты рассчитывают договориться с турецкими коллегами о том, чтобы гроб с телом военачальника доставили в Россию. Она сегодня далеко от Турции, территориально и культурно. Но следы ее присутствия там остаются и будут давать о себе знать еще не раз и по-разному.