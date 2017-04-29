Газета «Валдай» отметила вековой юбилей

Валдай, Новгородская область, , 12:39 — REGNUM Районная газета новгородской области «Валдай» 28 апреля отпраздновала вековой юбилей. Старейшую газету Северо-Запада России поздравили власти Новгородской области, Союз журналистов России, коллеги-журналисты и представители некоммерческих организаций.

Газета «Валдай» одно из немногих местных изданий в России, которое имеет такую длительную историю существования. Выход газеты в 1917 году фактически задал стандарт для районных газет, которые начали массово создавать только в 30-е годы двадцатого века.

Коллектив газеты «Валдай» также поздравило ИА REGNUM. В качестве подарка коллегам был преподнесён кофейный аппарат. Как отметил заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский в своём выступлении «районная пресса — это тот фундамент на котором во многом держится современное гражданское общество в России».