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Газета «Валдай» отметила вековой юбилей

Политика

Газета сто лет назад задала стандарт для районных СМИ

Валдай, Новгородская область, 29 апреля 2017, 12:39 — REGNUM  Районная газета новгородской области «Валдай» 28 апреля отпраздновала вековой юбилей. Старейшую газету Северо-Запада России поздравили власти Новгородской области, Союз журналистов России, коллеги-журналисты и представители некоммерческих организаций.

Газета «Валдай» одно из немногих местных изданий в России, которое имеет такую длительную историю существования. Выход газеты в 1917 году фактически задал стандарт для районных газет, которые начали массово создавать только в 30-е годы двадцатого века.

Коллектив газеты «Валдай» также поздравило ИА REGNUM. В качестве подарка коллегам был преподнесён кофейный аппарат. Как отметил заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский в своём выступлении «районная пресса — это тот фундамент на котором во многом держится современное гражданское общество в России».

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