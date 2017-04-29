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СК располагает доказательствами участия Яценюка в первой чеченской войне

Политика

Россия требует от Интерпола объявить Яценюка в международный розыск

Москва, 29 апреля 2017, 12:27 — REGNUM  Следственный комитет России располагает доказательствами участия бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в первой чеченской войне на стороне боевиков. Об этом сегодня, 29 апреля, заявила на брифинге официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Генеральная прокуратура России сообщила, что направила в Интерпол материалы для розыска Яценюка. Копия материалов была направлена в министерство внутренних дел Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал письмо главе украинского бюро Интерпола, в котором заявил о политических мотивах дела против Яценюка. Стоит отметить, что Аваков и Яценюк состоят в одной партии — «Народный фронт».

Петренко подчеркнула, что Следственный комитет России намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности в рамках российского законодательства, используя все правовые возможности, которые предусмотрены международным правом.

Напомним, по данным Следственного комитета РФ, Яценюк во время первой чеченской войны воевал в составе бандформирования против федеральных сил России. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что бывший премьер-министр Украины участвовал в двух или более операциях в составе карательного отряда «Арго», а затем «Викинг»: в Грозном — 31 декабря 1994 года на площади Минутка и в феврале 1995 года в районе городской больницы № 9.

Яценюк мог участвовать в пытках и расстрелах военнослужащих российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

Сам Яценюк на своей странице в социальной сети отверг обвинения и назвал постановление суда «полным бредом» и «правовым абсурдом».

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