Американский авианосец «Карл Винсон» наконец добрался до берегов Кореи

Токио, , 12:06 — REGNUM Боевая эскадра ВМС США, в составе которой находится ударный атомный авианосец «Карл Винсон», вошла в акваторию Японского моря. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источник в Министерстве обороны Японии.

Сообщается, что боевая эскадра ВМФ США прошла через Цусимский пролив днем 29 апреля в сопровождении эсминцев сил самообороны Японии.

Южная Корея планирует в ближайшие дни провести в Японском море военные учения по предотвращению угрозы со стороны КНДР. В учениях примет участие американская эскадра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы из-за серии ракетных испытаний в КНДР. США заявили, что не исключают силового варианта действий против Северной Кореи.