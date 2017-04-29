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«Апрельская война в Нагорном Карабахе поставила Азербайджан в тупик»

Политика

О результатах войны в Нагорном Карабахе и сделанных после неё выводах рассуждает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян

Собор Святого Христа Всеспасителя, г. Шуши. Ворота с крестом
Саркис Цатурян © ИА REGNUM
Собор Святого Христа Всеспасителя, г. Шуши. Ворота с крестом

Москва, 29 апреля 2017, 11:46 — REGNUM  На круглом столе, приуроченном к 25-летию освобождения города Шуши силами Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики, который прошёл в пресс-центре ИА REGNUM 27 апреля, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян проанализировал итоги апрельской войны 2016 года и выводы, которые были сделаны армянскими военными.

«Уже прошло больше года с момента завершения «Апрельской войны» в Нагорном Карабахе, поэтому необходимо еще раз оценить итоги боевых действий, а главное проанализировать, к чему они привели и какие выводы были сделаны Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики и Вооруженными силами Армении» — заявил Нерсисян.

«Что касается результатов боевых действий, которые официально шли 4 дня, а на деле почти весь месяц, то их можно назвать ничейными — потерянные армянскими силами территории (по разным оценкам 350−800 гектаров) никакого реального значения не имеют. Однако их результатом стали достаточно серьезные политические последствия — теперь Армения требует от Азербайджана создать объективную систему мониторинга на линии соприкосновения, для того, чтобы военные действия в будущем были исключены. В ином случае Ереван отказывается вести дальнейшие переговоры по урегулированию конфликта. Это требование вполне справедливо и не оспаривается Минской группой ОБСЕ. Фактически это поставило азербайджанское руководство в тупик — отказ от войны означает и де-факто отказ от претензий на Нагорный Карабах» — поясняет военный обозреватель ИА REGNUM.

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«Еще более важным аспектом, чем итоги конфликта, являются выводы, которые сделали для себя стороны. За прошедший год Вооруженные силы Армении и Нагорно-Карабахской Республики провели очень серьезный объём работ, заметно укрепив свою мощь. Это касается и средств для ведения ночного боя, таких как прицелы и приборы ночного видения, тепловизионные прицелы и обзорные устройства. На данный момент, практически каждый пост на линии соприкосновения оснащен такими изделиями, что уже отразилось на результатах последних азербайджанских диверсий — они провалились полностью. К такому исходу также привело то, что большая часть лучших азербайджанских спецназовцев погибла во время «Апрельской войны, а обучение новых кадров такого уровня занимает много лет» — отметил Нерсисян.

После этого речь зашла о тяжелых вооружениях, которые Ереван продемонстрировал в течение года, а также важности построения эффективной системы борьбы с беспилотниками противника.

«Помимо средств ночного боя и разведки, армянские войска серьезно пополнили арсеналы тяжелого вооружения. В России были приобретены оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», тяжелые реактивные системы залпового огня «Смерч», современные средства радиоэлектронной борьбы, такие как новейший комплекс «Инфауна» и другие вооружения. Наличие такого дальнобойного и высокоточного оружия позволяет свести к минимуму вероятность гипотетического удара Баку по столице Нагорного Карабаха — Степанакерту, с целью вызвать бегство мирного населения из города. Отдельно стоит отметить и приобретение наиболее современных российских переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба», которые пока больше никуда за рубеж не поставлялись. Эта покупка поможет армянским силам не только в борьбе с традиционной авиацией, такой как вертолёты и самолёты, но и при борьбе с крупными беспилотниками. Для этой же задачи могут использоваться приобретённые системы радиоэлектронной борьбы, а также недавно приняты на вооружение радиолокационные станции армянского производства, специально сконструированные для обнаружения целей типа беспилотных летательных аппаратов. Это очень важно, учитывая широчайшее применение беспилотников в прошлогоднем конфликте» — считает эксперт.

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В конце же доклада военный обозреватель коснулся влияния гипотетического сценария дестабилизации Ирана (например, вследствие внешней агрессии, или же гражданской войны) на азербайджано-карабахский конфликт.

«Война на территории Ирана, очевидно, приведёт к нарушению поставок различной продукции в Армению. Что же касается второй открытой армянской границы — с Грузией, то этот «выход в мир» может оказаться очень ненадежным в том случае, если Азербайджан развяжет войну. Грузия находится под серьезным влиянием Анкары и Баку и может, если не напрямую, то косвенно нарушать работу единственной транспортной артерии Еревана. И если вооружения и боеприпасы можно доставлять авиацией, то огромные объемы горюче-смазочных материалов, да и просто продовольствия, воздушным путём перебросить крайне дорого. Естественно, это требует создания в Армении глубочайших стратегических резервов, достаточных для долгого существования в условиях почти полной сухопутной блокады» — резюмировал Леонид Нерсисян.

Напомним, что 8 и 9 мая в Армении и Нагорном Карабахе празднуют не только День Победы в Великой Отечественной войне, но и годовщину со дня освобождения г. Шуши от ВС Азербайджана, которое было осуществлено силами Армии обороны НКР в рамках операции «Свадьба в горах».

Читайте ранее в этом сюжете: Колеров: Взятие Шуши и Гюлистанский мир — основа субъектности Карабаха

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