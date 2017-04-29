Киргизия понижает статус представительства ОБСЕ

Бишкек, , 10:46 — REGNUM Центр ОБСЕ в Бишкеке с 1 мая 2017 года будет понижен в статусе до Программного офиса. Как сообщила пресс-служба МИД Киргизии, соответствующий мандат принят на состоявшемся 27 апреля заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Сделано это было по инициативе киргизских властей, возмущенных тем, что представители этой международной организации пригласили и позволили выступить на одном из своих мероприятий бывшему лидеру узбекской диаспоры Кадыржану Батырову, приговоренному к пожизненному судебными органами Киргизской Республики к пожизненному лишению свободы.

ИА REGNUM напоминает, что гражданин Киргизии Кадыржан Батыров был заочно осужден и приговорен Верховным судом этой среднеазиатской страны к пожизненному тюремному сроку за сепаратизм, разжигание межнационального конфликта и организацию массовых беспорядков на юге Киргизии в июне 2010 года.