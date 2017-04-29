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Сенатор: ПВО ВС РФ на Дальнем Востоке приведена в боевую готовность

Политика

КНДР провела очередные баллистические испытания

Москва, 29 апреля 2017, 10:10 — REGNUM  Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил России на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с очередными баллистическими испытаниями, проведенными Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом сегодня, 29 апреля, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, сообщает телеканал RT.

«Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР. ПВО России на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности. Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственность воздушных сил России», — сказал Озеров.

Он подчеркнул, что в России отдают себе отчет в том, что не являются целью для ракетных запусков КНДР.

«Но с другой стороны, техника есть техника, и наши военные делают всё от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию России», — подчеркнул Озеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северная Корея в ночь на 29 апреля провела очередное испытание баллистической ракеты. По предварительным данным, испытание оказалось неудачным — ракета взорвалась через несколько секунд после запуска.

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