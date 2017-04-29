Двое граждан РФ осуждены в США за незаконный экспорт военных технологий

Нью-Йорк, США, , 08:07 — REGNUM Суд в США признал двух граждан Российской Федерации — Дмитрия Карпенко и Алексея Крутилина виновными в незаконном экспорте технологий военного назначения и приговорил к депортации в Россию. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает Reuters.

Сообщается, что Карпенко и Крутилин были задержаны в октябре 2016 года в результате спецоперации, которую проводило Министерство внутренней безопасности США. Агент под прикрытием выдал себя за продавца военных технологий, и российские граждане выразили готовность их приобрести.

Речь идет о компонентах микроэлектроники, которые применяются в радарах и системах ракетного наведения. Образцы этих технологий Карпенко и Крутилин пытались вывезти за рубеж.

В ходе судебного заседания российские граждане признали свою вину. Защита Карпенко и Крутилина настаивала на том, что они выполняли заказ своего работодателя — российской компании «Аелек».

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