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Парламент Албании с четвёртой попытки избрал президента страны

Политика

Новым президентом Албании избран социалист Илир Мета

Тирана, 29 апреля 2017, 05:37 — REGNUM  Спикер парламента Албании, лидер «Социалистического движения за интеграцию» Илир Мета избран новым президентом страны. В ходе голосования в парламенте 28 апреля его кандидатуру поддержали 87 из 140 депутатов.

Президент Албании, должность которого предусматривает больше церемониальные функции, избирается депутатами сроком на пять лет. Илир Мета был единственным претендентом на этот пост. Ранее в течение апреля парламент трижды собирался для избрания президента, однако безуспешно ввиду отсутствия кандидатов.

Согласно процедуре, для избрания кандидату необходимо набрать как минимум 84 из 140 голосов депутатов. Допускается проведение пяти раундов голосования, причём в последних двух президент избирается простым большинством. Если депутатам не удаётся избрать президента с пятой попытки, парламент распускается и в стране объявляются внеочередные выборы.

48-летний Илир Мета в 1999—2002 годах занимал пост премьер-министра Албании, затем дважды назначался на пост министра иностранных дел, пост спикера парламента занимает с 2013 года.

Отметим, что голосование состоялось без участия оппозиционной Демократической партии Албании, которая отказалась участвовать в работе парламента, обвинив правящие силы в коррупции и подтасовке голосов на местных выборах. С середины февраля оппозиция добивается созыва переходного правительства и грозит бойкотировать намеченные на 18 июня парламентские выборы.

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