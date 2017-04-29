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Военные уничтожили главаря исламистов на юге Филиппин

Политика

Армия Филиппин ведет наступление на «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Манила, 29 апреля 2017, 05:24 — REGNUM  Филиппинские военные уничтожили главаря радикальной исламистской группировки «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей на юге островного государства, передает Associated Press.

По словам генерала армии Эдуардо Ано, 28 апреля лидер экстремистов Альхабби Мисая был убит в столкновении с морскими пехотинцами в джунглях между городами Инданан и Паранг в провинции Сулу.

Тело Мисая было опознано боевиками «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые сдались в плен.

Исламистская группировка «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая действует в южных провинциях Филиппин, причастна к многочисленным терактам, казням и похищениям людей.

Группировка известна с 1990-х годов, в 2013 году лидеры «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принесли «клятву верности» международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В настоящий момент армия Филиппин ведет крупное наступление на группировку на южных островах, операция проводится на острове Холо в провинции Сулу.

Читайте ранее в этом сюжете: ВС Филиппин захватили основную базу исламистских боевиков на юге страны

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