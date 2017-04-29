Пентагон: Ракетные испытания КНДР были «неудачными»

Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Военные США сообщили, что пуск ракеты, проведенный КНДР, был «неудачным» и «не угрожал» Соединенным Штатам и их союзникам в регионе, передает Reuters.

Представитель Тихоокеанского командования ВМФ США Дейв Бенхэм сообщил, что ракета не покинула северокорейской территории и взорвалась в воздухе.

Неназываемые чиновники Пентагона сообщили журналистам, что речь могла идти о запуске ракеты средней дальности, известной как KN-17.

Напомним, 28 апреля в 22:33 мск Северная Корея провела пуск ракеты со своей территории. Ракетные испытания Северной Кореи произошли сразу после заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Корейском полуострове.

Ситуация вокруг Северной Кореи обострилась 14 апреля, после того, как Тихоокеанское командование ВМФ США направило к берегам Корейского полуострова эскадру во главе с авианосцем «Карл Винсон».

Власти Северной Кореи ответили артиллерийскими учениями, которыми командовал лично лидер страны Ким Чен Ын, и заявлением о готовности «уничтожить» эскадру.

23 апреля китайский лидер Си Цзиньпин попросил США «проявить сдержанность» в отношении КНДР. Но 26 апреля американские военные начали размещение в Южной Корее системы ПРО THAAD, которую уже Китай считает угрозой своей безопасности.

Однако в последние дни риторика официальных лиц США в отношении Северной Кореи резко изменилась.

Сначала 27 апреля госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты не намерены «менять режим» КНДР, а «добиваются денуклеаризации» полуострова.

Затем, 28 апреля, президент Дональд Трамп в большом интервью журналистам Reuters признался, что «понимает» Ким Чен Ына и надеется на разрешение кризиса вокруг КНДР с помощью «хорошего друга», главы КНР Си Цзиньпина.

В целом же Белый дом и Конгресс США от военных угроз вернулись к разговору о «международном осуждении» и «ужесточении санкций» против КНДР, под которыми азиатская страна и так находится с 2006 года.

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