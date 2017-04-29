Трамп планирует занимать пост президента США два срока подряд

Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассчитывает успешно реализовать все свои политические планы и провести в должности главы Белого дома два срока подряд. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я верю, что дела у нас пойдут столько хорошо, что я с лёгкостью смогу переизбраться и наслаждаться плодами наших достижений», — сказал президент США.

Трамп добавил, что считает и первые результаты работы его администрации «просто замечательными». «Не знаю, удавалось ли кому-либо сделать так много в течение 100 дней», — заявил он.

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Как передавало ИА REGNUM, накануне Белый дом подвёл первые итоги работы новой администрации, опубликовав документ под названием «100 дней защиты и безопасности Дональда Трампа», в котором в числе главных достижений президента США была названа «дальнейшая изоляция Сирии и России в ООН путём успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином».

Среди других «достижений» были указаны «послание миру» в виде ракетного удара по авиабазе в Сирии, «работа над изоляцией Северной Кореи», введение новых санкций против Сирии и Ирана.

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