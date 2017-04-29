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Тиллерсон предложил уволить 2,3 тысячи сотрудников Госдепартамента США

Политика

Сокращения обсуждаются в рамках плана по снижению затрат на ведомство в 2018 году

Вашингтон, 29 апреля 2017, 03:48 — REGNUM  Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предложил сократить порядка 2300 сотрудников Госдепартамента в целях оптимизации бюджета, передаёт Associated Press.

По информации агентства, такая мера рассматривается в рамках плана по урезанию бюджета Госдепартамента США на следующий год более чем на четверть.

Отмечается, что в первую очередь под сокращение могут попасть недавно поступившие на службу дипломаты.

Как уточняется, речь идёт примерно о 3% от общего количества служащих Госдепартамента. Всего в ведомстве работает порядка 75 тысяч человек.

Напомним, ранее стало известно, что проект бюджета США на 2018 год предусматривает сокращение расходов внешнеполитического ведомства на 28%. При этом расходы Пентагона предполагается увеличить на 10%.

Бюджет Госдепартамента и Агентства США по меж­ду­на­род­но­му развитию (USAID) на текущий год составляет 50,1 млрд долларов.

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