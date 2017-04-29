Макрон недоволен, что бывшие соперники за него мало агитируют

Париж, , 03:39 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что не чувствует достаточной поддержки со стороны бывших кандидатов в президенты. Несмотря на то, что большинство бывших соперников призвали своих избирателей голосовать за Макрона, либеральный кандидат все равно обвинил их в «моральной слабости» и «совершении большой ошибки».

«Некоторые говорят, что они готовятся к парламентским выборам,

Они не поняли: Национальный фронт — это не такая партия, как любая другая. Эти люди… совершают глубокую и серьезную ошибку»

— заявил Макрон. —

Макрон сообщил, что его партию нельзя «сравнивать» с «Национальным фронтом» Марин Ле Пен, победа которого будет победой «экстремистских сил».

Претензии Макрона обращены как к левому кандидату Жан-Люку Меланшону, который призвал своих стороннников просто не голосовать во втором туре, так и к остальным бывшим кандидатам, в том числе Франсуа Фийону, который ограничился комментарием, что для него предпочтительнее Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним опросам поддержка либерального кандидата Макрона составляет 59%. Поддержка Макрона в сельских районах Франции ниже, однако 51% фермеров вообще не собирается голосовать.

Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая. Двумя претендентами являются лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

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