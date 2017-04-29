Трамп: КНДР проявила неуважение к Китаю

Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отреагировал в своём микроблоге в Twitter на сообщения о новом испытании баллистической ракеты Северной Кореей.

«Северная Корея проявила неуважение к пожеланиям Китая и их высокоуважаемому президенту, запустив, пусть и неудачно, ракету. Плохо», — написал глава Белого дома.

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Тем временем в администрации США заявили, что готовы отреагировать на новый ракетный запуск КНДР ускоренным введением санкций против Пхеньяна. «Что-то из уже готового к работе можно взять из более крупного пакета и ускорить», — приводит агентство Reuters слова представителя Белого дома.

Сообщается также, что США в целях демонстрации силы могут провести новые военно-морские учения и разместить дополнительные военные суда и авиацию в регионе.

Как передавало ИА REGNUM, Северная Корея в ночь на 29 апреля провела очередное испытание баллистической ракеты, который, по предварительным данным, оказался неудачным. Ракета, выпущенная с полигона в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо, взорвалась практически сразу после старта.

По данным американских военных, речь идёт о баллистической ракете средней дальности класса KN-17.

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