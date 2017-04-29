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Россия зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня в Сирии

Политика

Соглашения о примирении заключили ещё три населённых пункта в сирийских провинциях Деръа и Эль-Кунейтра

Дамаск до войны. 2009
Arian Zwegers
Дамаск до войны. 2009

Москва, 29 апреля 2017, 02:59 — REGNUM  В Сирии за сутки 28 апреля российской стороной зафиксировано 12 нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 12 нарушений в провинциях Дамаск (6), Латакия (3), Хама (2) и Деръа (1)», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано 15 нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия, Идлиб и Хомс, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждёно не было.

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В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё трёх населённых пунктов: Эс-Санамейн и Тубне провинции Деръа и Аль-Мансур провинции Эль-Кунейтра. Общее количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1473.

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В течение суток под контроль правительственных войск Сирии перешло ещё 60 км² территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло освобождено свыше 4602 км² территории, от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 236 населённых пунктов.

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Напомним, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран. Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.

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