В столице Пакистана прошел митинг за отставку Наваза Шарифа

Исламабад, , 02:58 — REGNUM Несколько тысяч сторонников оппозиционного политика Имрана Хана провели митинг с требованием отставки премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, передает Associated Press.

Сообщается, что митинг в центре Исламабада продолжался несколько часов, митингующие выкрикивали лозунг «Иди, Наваз! Иди!».

Лидер протестующих Имран Хан считает, что Шариф действительно может уйти в отставку, не дожидаясь окончания следствия по делу о коррупции.

Ранее 27 апреля стало известно, что Верховный суд Пакистана не стал прекращать расследование против Наваза Шарифа, инициированное по обращению Хана, и дал следователям два месяца для его завершения.

Представители правящей «Пакистанской мусульманской лиги» уже заявили, что Наваз Шариф намерен оставаться на посту премьер-министра до окончания полномочий в 2018 году.

Наваз Шариф четырежды избирался премьер-министром Пакистана, однако трижды — до 1999 года, когда командующий армией Первез Мушарраф, отправленный Шарифом в отставку, произвел военный переворот и захватил власть в стране.

После переворота Шариф был приговорен к пожизненному заключению, однако приговор вскоре заменили высылкой в Саудовскую Аравию. В Пакистан Шариф вернулся в 2007 году, назначен премьер-министром в 2013 году.

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