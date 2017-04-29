«Фантазер и беспредельщик» — польские политики о высказываниях Макрона

Варшава, , 02:32 — REGNUM Большинство польских политиков крайне негативно отнеслось к заявлению кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона о необходимости ввести санкции ЕС против Польши — для «защиты демократических ценностей блока», передает Reuters.

Так, министр иностранных дел Польши Витольд Важжиковский заявил, что слова французского политика «нарушают европейские стандарты и принципы дружбы» и посоветовал Макрону не выходить за «предел» в своих высказываниях.

«Я понимаю, что в предвыборной кампании есть своя риторика, но должны быть пределы для выражения своего мнения», — пояснил глава МИД Польши.

Спикер парламента Польши Марек Кучинский заявил, что слова Макрона являются «небрежным дезинформирующим заявлением», а его намерение ввести санкции против Польши назвал «фантазией».

Правительство Польши было более сдержанным в оценках — пресс-секретарь правительства Рафал Бохенек ограничился комментарием, что высказывания Макрона являлись «неудачными». Тем не менее, Бохенек отметил, что Варшава «не желает быть инструментом» предвыборной кампании во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля наиболее вероятный кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон обвинил Польшу в «нарушении принципов» Евросоюза и заявил, что после своей победы намерен добиваться санкций против восточноевропейской страны.

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