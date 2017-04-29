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Япония заявила протест КНДР в связи с новым ракетным запуском

Политика

Северная Корея провела, предположительно, неудачное испытание баллистической ракеты средней дальности

Токио, 29 апреля 2017, 02:21 — REGNUM  Власти Японии заявили протест Северной Корее в связи очередным испытанием баллистической ракеты. Об этом сообщил генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга на экстренной пресс-конференции 29 апреля.

Токио выступает «решительно против» действий Пхеньяна, которые являются «явным нарушением резолюций Совета безопасности ООН», заявил Суга.

Он также сообщил, что по сведениям японской стороны, запущенная ракета упала в пределах территории КНДР. В настоящее время Токио анализирует имеющуюся информацию о проведённом запуске.

Напомним, Северная Корея в ночь на 29 апреля провела очередное испытание баллистической ракеты, который, по предварительным данным, оказался неудачным. Ракета, выпущенная с полигона в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо, взорвалась практически сразу после старта.

По данным американских военных, речь идёт о баллистической ракете средней дальности класса KN-17.

Читайте ранее в этом сюжете: КНДР провела испытание баллистической ракеты

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