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Исламисты взяли на себя ответственность за взрыв в центре Багдада

Политика

Жертвами взрыва в иракской столице стали не менее четырёх человек

Багдад, 29 апреля 2017, 01:56 — REGNUM  Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в центре Багдада, передаёт агентство Reuters.

Согласно данным, которые озвучил представитель службы безопасности, в результате теракта погибли четверо сотрудников полиции, ещё пять человек получили ранения.

Напомним, вечером 28 апреля в квартале Эль-Каррада в центре столицы Ирака произошёл взрыв.

Сообщалось, что бомба находилась в припаркованном у обочины автомобиле.

Отметим, что по данным телеканала Al Arabiya, жертвами теракта стали шесть человек, ещё семеро пострадавших с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: В центре Багдада взорвался заминированный автомобиль

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