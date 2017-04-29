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КНДР провела испытание баллистической ракеты

Политика

По данным южнокорейских военных, ракета взорвалась сразу после запуска

Пхеньян, 29 апреля 2017, 01:31 — REGNUM  Северная Корея в ночь на 29 апреля провела очередное испытание баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

Отмечается, что запуск ракеты неустановленного типа был осуществлён с полигона в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо.

По предварительным данным, испытание оказалось неудачным — ракета взорвалась через несколько секунд после запуска.

Американские военные также зафиксировали ракетный пуск на территории Северной Кореи, передаёт CNN со ссылкой на представителя администрации США.

По данным Вашингтона, речь идёт о баллистической ракете средней дальности класса KN-17.

Напомним, предыдущий ракетный запуск в КНДР был проведён 16 апреля в районе города Синпхо. Он также оказался неудачным.

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