Опрос: Макрона поддержит 59% французов

Москва, , 01:23 — REGNUM Согласно двум опросам общественного мнения, проведенным поллстерами Франции, либерального кандидата Эммануэля Макрона в предстоящем втором туре президентских выборов поддержит большинство французских граждан, передает Reuters.

По данным поллстера BVA, который провел опрос для Orange и Presse Regionale, за Макрона намерены голосовать 59% избирателей из тех, кто придет на выборы. За его соперницу Марин Ле Пен готовы проголосовать 41% опрошенных.

Опрос Odoxa показал те же 59% поддержки Макрона и 41% поддержки Ле Пен. Тем не менее, у BVA и Odoxa незначительно отличаются даные о проценте граждан, которые в принципе намерены прийти на выборы, — от 73% до 78%.

Напомним, во второй тур президентских выборов во Франции вышли лидер партии «Вперед» Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Эммануэль Макрон — сторонник евробюрократии, неолиберальной экономики, санкций против России и «внутренних нарушителей» Евросоюза, таких как Польша и Венгрия.

Марин Ле Пен — «евроскептик», сторонница усиления суверенитета Франции и других государств внутри ЕС и смягчения санкций против России.

Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая.

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