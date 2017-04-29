Пентагон: Солдаты армии США в Афганистане могли погибнуть под огнем своих

Вашингтон, , 01:08 — REGNUM Гибель двоих и ранение еще одного солдата армии США в Афганистане, о которой стало известно 27 апреля, могла произойти из-за «дружественного огня», передает Reuters.

Пресс-секретарь Пентагона капитан Джефф Дэвис сообщил журналистам, что смерть бойцов могла наступить в результате нескоординирванного взаимодействия отрядов во время боевой операции.

«Мы изучаем обстоятельства смерти двоих армейских рейнджеров в начале интенсивной трехчасовой перестрелки, — сообщил Дэвис. — Возможно, рейнджеры были поражены дружественным огнем».

Согласно заявлению Пентагона, погибшие военные — сержант Джошуа Роджерс и сержант Камерон Томас — могли быть убиты как огнем своих сослуживцев, так и огнем афганских спецназовцев.

Также стало известно, что целью рейда в провинции Нангархар являлся эмир «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Хасиб. По предварительной информации эмир был убит, однако Пентагон пока не имеет этому достаточных подтверждений.

Рейд американских военных и афганского спецназа в провинции Нангархар проходил утром 27 апреля, в нем принимали участие 50 бойцов армии США и 40 афганских спецназовцев. С воздуха рейд поддерживался беспилотными летательными аппаратами, вертолетами AC-130 и Apache и истребителями F-16.

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