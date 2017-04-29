«Минус 2% ВВП»: Пушков рассказал, что даст черногорцам вступление в НАТО

Москва, , 00:35 — REGNUM Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал принятие парламентом Черногории закона о вступлении страны в НАТО.

«Вступление Черногории в НАТО нужно альянсу для укрепления евроатлантической Европы. Военное значение — ноль. Для народа — минус 2% ВВП», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, 28 апреля парламент Черногории голосами правящей коалиции одобрил закон о вступлении страны в Североатлантический альянс. Голосование сопровождалось акцией протеста оппозиции и сожжением флага НАТО перед зданием скупщины в Цетине.

Демонстранты заявили о намерении продолжить акции протеста и добиваться отмены голосования в парламенте для проведения общенационального референдума по вопросу о членстве в военном блоке.

Читайте также: МИД РФ: Москва учтёт стратегические последствия принятия Черногории в НАТО

Полноправным членом альянса Черногория сможет стать после ратификации протокола о принятии страны в НАТО всеми 28 станами-членами объединения. На сегодняшний день документ осталось утвердить Испании и Нидерландам. Ожидается, что процедура принятия Черногории в НАТО будет окончательно завершена в течение месяца.

Читайте также: Закон о вступлении Черногории в НАТО принят под акции протеста