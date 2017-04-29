Перекройка парламента Молдавиии продолжается: вице-спикер сложила мандат

Кишинёв, , 00:25 — REGNUM Вице-спикер парламента Молдавии, депутат от Либерально-демократической партии Лилиана Палихович 29 апреля сложила депутатский мандат. Как передает корреспондент ИА REGNUM, она объяснила это тем, что в молдавской политике не осталось ни принципов, ни ценностей, а демагогия стала религией молдавских политиков и проклятием для общества.

В тот же день депутат от Либерально-демократической партии Юрий Киореску объявил, что покидает ряды либерал-демократов и присоединяется к правящей Демократической партии, во фракции которой теперь 41 депутат.

А депутат от Либеральной партии Лилиан Карп сообщил, что покидает парламентское большинство из-за давления, оказываемого на либералов со стороны Демпартии. В то же время Карп остается членом Либеральной партии и ее парламентской фракции. Лидер либералов Михай Гимпу заявил, что личное мнение Карпа, но он его уважает.