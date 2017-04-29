СМИ узнали о содержании «тайного разговора» Путина и Порошенко

Москва, , 00:21 — REGNUM Президенты России и Украины Владимир Путин и Пётр Порошенко продолжают регулярные телефонные переговоры для обсуждения ситуации в Донбассе, последний из таких состоялся в первой половине апреля. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в Москве и Киеве.

По информации издания, беседа глав двух государств проходила в «уважительном корректном ключе», стороны периодически «переходили на шутливо-иронический тон». Как пояснил источник, Путин и Порошенко «вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей»

Отмечается, что ни к каким конкретным договорённостям прийти не удалось. Единственные вопросы, по которым стороны смогли продвинуться, касались «некоторых гуманитарных аспектов».

В частности, речь шла об обмене пленными, о поставках в Донбасс продовольствия, воды и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщил источник в Киеве, Порошенко в беседе предупредил Путина, что если ДНР и ЛНР не уплатят долги за электроэнергию, поставки с украинской территории будут прекращены.

Напомним, в начале марта в СМИ уже появлялась информация, что несмотря на тяжёлые взаимоотношения Москвы и Киева и противостояние на международных площадках, лидеры России и Украины поддерживают регулярные контакты, и с начала года провели уже четыре телефонных разговора. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее подтвердил рабочие телефонные контакты двух лидеров.